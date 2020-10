Visita guidata 'Pisa nascosta'

Un tour alla scoperta dei luoghi meno conosciuti della città, angoli nascosti, insoliti. Dal piaggione all'abbondanza, dal sasso del crocifisso alle congiure dei Gambacorti. Storie e aneddoti di una città sempre ricca di nuovi spunti.

Dove: Ingresso del giardino Scotto, Lungarno Fibonacci, Pisa

Quando: sabato 14 novembre alle 15.00

Quanto: € 10,00; € 5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.

Durata: circa 2 ore



In base al nuovo DPCM, sono state sospese le visite guidate per scuole, ma non le visite guidate per singoli e gruppi. Durante l'intera durata di ciascun itinerario sarà obbligatorio indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza e il numero massimo di partecipanti sarà sempre di circa 12/14 persone.



Prenotazione obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com