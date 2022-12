Visita guidata: Pisa nascosta e insolita…

€ 10,00. Gratuito per ragazzi sotto i 16 anni se accompagnati

Un tour alla scoperta dei luoghi meno conosciuti della città, angoli nascosti, insoliti. Conoscete il mistero dei tombini di via dell’Occhio? e la croce delle indulgenze di San Frediano? Avete mai letto le scritte di San Michele? Alla scoperta di una città sotto gli occhi di tutti, ma ricca di insolite sorprese



Quando:

– domenica 5 febbraio 15.00

– sabato 18 marzo ore 15.00

Dove: in Piazza XX settembre

PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com