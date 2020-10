Visita guidata Pisa rosso sangue

Tra magie, misteri e curiosità prima della notte di HALLOWEEN

Sulle tracce del IV Volume della collana A giro per Pisa a cura di Chiara Celli e Alessandro Bargagna (City Grand Tour, Marchetti Editore)

Quali sono le origini della città di Pisa? Sono forse racchiuse nel suo nome? Il quarto volume di A giro per Pisa è una storia narrata a più voci che intreccia il misterioso popolo degli etruschi, ai riti romani, al bestiario medievale e ai giochi di potere. Si dipana tra congiure trecentesche e contemporanee, tra credenze popolari ed esperimenti scientifici.

Un itinerario che svela curiosità e aneddoti, lungo una linea temporale lunga quasi trenta secoli tra misteri svelati e quelli ancora nell’ombra, nascosti nei muri, nel sottosuolo, nei nomi della città.

Quando: sabato 31 ottobre, ore 16.00

Dove: Piazza XX Settembre, Pisa

Quanto: € 10,00; € 5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.

Durata: circa 2 ore



In base al nuovo DPCM, sono state sospese le visite guidate per scuole, ma non le visite guidate per singoli e gruppi. Durante l'intera durata di ciascun itinerario sarà obbligatorio indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza e il numero massimo di partecipanti sarà sempre di circa 12/14 persone.

Prenotazione obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com