Visita guidata pisa sulle tracce della Resistenza

Nel 2014 l’ANPI Pisa ha realizzato il progetto Via Libera, disseminando in città 27 cartelli

in 27 luoghi in cui è avvenuto un fatto o in cui si identifica simbolicamente un evento storico. Andremo sulle tracce delle storie legate alla resistenza, per mantenere viva la memoria storica. I luoghi sono numerati secondo un ordine cronologico e a ognuno di essi è associato un colore che corrisponde a un momento storico differente: il verde per gli anni della dittatura, il rosso per quelli della Resistenza e il blu per gli anni della Liberazione e il primo dopoguerra. Diversi i percorsi tematici che Via Libera permette di seguire: il pensiero antifascista, i giovani e la dittatura, la politica e il razzismo, la vita civile durante la dittatura, i crimini di guerra, le azioni partigiane.

Quando: Domenica 8 novembre, ore 15.00

Dove: Murale di Keith Haring

Durata: circa 3 ore

Itinerario gratuito, in memoria di Erica Artei. Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com