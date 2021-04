Visita guidata: poeti e scrittori a Pisa

Domenica 2 Maggio ore 16.30



Poesia e letteratura a Pisa

Carducci, Ugo Foscolo, Renato Fucini, Mary e P. B. Shelley, Elisabeth Barrett e Robert Browning, Virginia Wolf... passeggiata tra i luoghi in cui hanno vissuto, di cui hanno scritto e che hanno amato scrittori provenienti da tutto il mondo, in ogni secolo.

Tra racconti e brevi citazioni i partecipanti vedranno una Pisa con gli occhi di poeti e artisti.

“Fermati sul ponte di marmo, posa lo sguardo – se non sei abbagliato – sul fiume che risplende quasi fosse infuocato, segui poi la curva aggraziata dei palazzi sul Lungarno, e dimmi se c’è niente che possa superare un tramonto di Pisa”.

Stand on the marble bridge, cast your eye, if you are not dazzled, on its river glowing as with fire, then follow the graceful curve of the palaces on the Lungarno, and tell me if any thing can surpass a sunset in Pisa.

(Percy Bysshe Shelley)



Quando: Domenica 2 Maggio ore 16.30

Dove: Piazza XX Settembre (davanti a Logge di Banchi)

Quanto: € 10,00. Gratuito per ragazzi sotto i 16 anni se accompagnati

Durata: circa due ore



Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com



Itinerario a piedi, si raccomanda l'uso della mascherina facciale durante tutta la durata dell'itinerario e il mantenimento della distanza di almeno 1.80mt come da disposizioni governative.