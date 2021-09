Visita guidata al quartiere di San Martino con aperitivo (facoltativo). Una passeggiata tra i vicoli di uno dei quartieri più suggestivi della città, un tempo parte di Kinzica, il quartiere dei mercanti. Tra casetorri e palazzi rinascimentali, leggende e curiosità, i partecipanti andranno alla scoperta di una Pisa nascosta e affascinante. Conoscete la storia della pera? E di Kinzica de’ Sismondi? Al termine, per chi vuole, si potrà gustare un buon vino, o un soft drink, in uno dei locali che più rappresentano la vita del quartiere, il Caino. Per l’aperitivo è necessario esibire il Green Pass. Prenotazione obbligatoria a citygrandtour@gmail.com

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...