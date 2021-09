Venerdì 1 ottobre ore 17.00 è in programma una visita guidata al quartiere di Sant’Antonio di Pisa. Un viaggio tra i vicoli e le piazza di uno dei quartieri più colorati della città, ricco d’arte, di leggende e tradizioni. Dalla chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno i partecipanti si muoveranno per scoprire luoghi nascosti, come il parco di Santi Cosma e Damiano, o ben noti al turismo internazionale, come la Chiesa della Spina e il murale di Keith Haring. Un tour ricco di storia e curiosità. Visita solo esterna dei monumenti. Durata: circa due ore. Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com

