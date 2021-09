Sono giorni particolari per la comunità ebraica pisana: la settimana scorsa i festaggiamenti per Rosh Ha Shana, il capodanno ebraico, mentre dalla sera di mercoledì 15 al crepuscolo di giovedì 16 settembre Yom Kippur, il giorno più solenne, la ricorrenza religiosa per l'espiazione dei peccati. Per conoscere storia e cultura della comunità ebraica pisana, domenica 19 settembre Coopculture organizza una visita guidata alla Sinagoga di Pisa in via Palestro. Partenze dei tour alle 15.30 e alle 17, prenotazione obbligatoria telefonando al numero 848082380 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, 0639967138 per chi chiama da estero o cellulare. Biglietto a 4 euro per la Sinagoga, 6 euro cumulativo, 1 euro diritto di prevendita.

