Visita guidata alla Sinagoga di Pisa: un viaggio nella storia e nella cultura

Biglietto a 4 euro per la Sinagoga, 6 euro cumulativo con la visita guidata al cimitero ebraico, 1 euro diritto di prevendita.

Situata nel centro di Pisa, a due passi dal Teatro Verdi, la Sinagoga di Pisa deve la sua forma attuale al progetto di restauro dell'architetto Marco Treves, realizzato a metà '800, ma si trova in questo edificio fin dal 1595. Visitarla è un viaggio nella storia della millenaria comunità ebraica pisana con la possibilità di ammirare oggetti unici come l'Haron Ha Kodesh del XVI secolo. Domenica 6 febbraio doppio appuntamento con le visite guidate. La mattina disponibili anche visite guidate al cimitero ebraico che si affaccia su piazza dei Miracoli. Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle 13 telefonando al numero 848082380 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, 0639967138 per chi chiama da estero o cellulare.