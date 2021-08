Visita guidata sulle Mura di Pisa

10 €, gratuito per i bambini fino a 6 anni e 5 euro per quelli fino a 12

Il punto di ritrovo è in Piazza delle Gondole, luogo suggestivo con i fiori di loto e le carpe che hanno trovato il loro habitat naturale in questo piccolo specchio d'acqua. Da qui i partecipanti accederanno alle Mura per cominciare la passeggiata: la guida illustrerà i diversi campanili di Pisa e le relative Chiese, la testimonianza di Pisa colonia romana, fino ad arrivare in Piazza dei Miracoli, proprio vicino al leone, che normalmente siamo abituati ad osservare dal basso. Racconterà, inoltre, storie legate a personaggi importanti seppelliti nel Cimitero ebraico.





Il tour ha durata 1h 15 minuti, si tratta di una passeggiata di 3 km. Per accedere alle Mura è necessario mostrare il Green Pass. Il costo di accesso è di 3 euro l'intero e 2 euro il ridotto; il costo del servizio guida è di 10 euro per gli adulti, gratuito per i bambini sotto i 6 anni e 5 euro fino ai 12 anni.Il tour si svolgerà alle 18.00. Per prenotare chiamare 349 3025866 Marcella

