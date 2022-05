Visita guidata sulle mura di Pisa

Il luogo d'incontro è in Piazza delle Gondole, da dove i partecipanti accederanno al percorso sulle mura che ci condurrà fino a Piazza dei Miracoli.

Saranno illustrati da una prospettiva insolita vari edifici, in particolare la Chiesa di San Francesco, il cui campanile pensile fu progettato da Giovanni di Simone; l'edificio termale, noto come Bagni di Nerone, che è una testimonianza di Pisa colonia romana e, per finire, dopo la presentazione dei sontuosi monumenti di Piazza del Duomo, il cimitero ebraico, voluto dai Medici.

Il costo della visita guidata è di 10 euro a persona e non comprende il biglietto di accesso alle Mura che è di 5 euro l'intero e 3 euro il ridotto.

Per prenotazioni 349 3025866 Marcella guida abilitata dalla Regione Toscana su Pisa e Provincia.