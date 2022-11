Visita guidata sulle Mura di Pisa

10 euro a persona, gratuito per i bambini sotto gli 8 anni. Non comprende il biglietto di accesso alle Mura che è di 5 euro l'intero e 3 euro il ridotto.

Prezzo 10 euro a persona, gratuito per i bambini sotto gli 8 anni. Non comprende il biglietto di accesso alle Mura che è di 5 euro l'intero e 3 euro il ridotto.

Il luogo d'incontro è in Piazza delle Gondole, da dove i partecipanti accederanno al percorso sulle Mura, accompagnati da una Guida Turistica abilitata dalla Regione Toscana.

Sarà illustrato parte del patrimonio artistico di Pisa, osservandolo dall'alto: le Chiese di San Francesco, Santa Caterina e San Zeno; l'ex Marzotto, rilevata nel 1936 dall'imprenditore laniero Gaetano Marzotto, la fabbrica era di proprietà della famiglia Pontecorvo di origine ebraica. Ci soffermeremo sull'edificio termale, noto ai più come Bagni di Nerone, testimonianza di Pisa colonia romana. Il tour si concluderà in Piazza del Duomo alla Torre Santa Maria.



Per prenotazioni 3493025866 Marcella