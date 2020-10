Visita guidata teatralizzata il Conte Ugolino Della Gherardesca

Venerdì 30 OTTOBRE ORE 21.15

Visita guidata teatralizzata

Una visita guidata in compagnia di un personaggio illustre della civitas pisana, il Conte Ugolino della Gherardesca. Dopo aver scoperto i segreti dell’Infermo e della Morte all’interno del Campo Santo, ricostruiremo insieme le fasi della storia travagliata del Conte: dalla battaglia della Meloria alla sua morte nella torre della Fame.

Dove: Ingresso Campo Santo, in piazza del Duomo (visita solo esterna)

Durata: 2 ore

Quanto: € 10,00; € 5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.

Quando: venerdì 30 ottobre ore 21.15



In base al nuovo DPCM, sono state sospese le visite guidate per scuole, ma non le visite guidate per singoli e gruppi. Durante l'intera durata di ciascun itinerario sarà obbligatorio indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza e il numero massimo di partecipanti sarà sempre di circa 12/14 persone.



Prenotazione obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com