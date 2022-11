Visita guidata teatralizzata: voci di donne

25 novembre ore 17.00

VOCI DI DONNE: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2022



In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2022, City Grand Tour presenta un itinerario alla scoperta delle figure femminili che hanno vissuta, lottato, cambiato il volto della città di Pisa. Storie d’amore, di scienza, di violazioni, di diritti. Un tour teatralizzato, durante il quale incontreremo Artemisia Gentileschi e conosceremo una raccapricciante storia di Gabriel Garcia Marquez. Il tour prevede l’ingresso a Palazzo Blu



Tour in collaborazione con la Compagnia Teatrale La Tartaruga di Pisa





Dove: Murale di Keith Haring, Pisa

Quando: venerdì 25 novembre, ore 17.00



Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com