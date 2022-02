Visita guidata: Volterra, la città e il manicomio

Appuntamento (ore 10.40) al parcheggio dell’ospedale di Volterra. Storie e racconti dall’ex manicomio più grande d’Italia, visita ad alcuni dei 40 padiglioni ormai in disuso del manicomio di Volterra. Qui arrivavano molti malati da tutta Italia, nel 1939 ospitava 4.800 persone. Durante la visita si conoscerà NOF4, la vita e l’arte di Fernando ‘Oreste’ Nannetti,un ragazzo che fu riconosciuto come il portavoce della dignità umana. La visita all’ex ospedale psichiatrico sarà a cura di City Grand Tour e dell’Associazione Inclusione Graffio Parola Onlus. Green Pass obbligatorio.



Gallery

Termine della visita guidata e partenza per ilOreappuntamento in piazza dei Priori per una visita guidata di Volterra (solo esterni). Gioiello d’arte etrusca, romana, medievale e rinascimentale, la città di Volterra domina la Val di Cecina fino al mare da un colle di 550 metri s.l.m. Qui la storia ha lasciato il segno con continuità, attraverso testimonianze artistiche e monumentali che potranno essere ammirate passeggiando per le vie del centro, come la Cattedrale, il Palazzo dei Priori, il Teatro Romano o l’Acropoli Etrusca.: circa 2 ore circa ogni visita guidata.