Visita sulle Mura di Pisa

Prezzo 10 euro per adulti e gratuito per i bambini, non comprende il biglietto di accesso alle Mura

Il luogo di incontro è in Piazza della Gondole da dove i partecipanti accederanno al percorso sulle Mura accompagnati da una Guida Turistica abilitata dalla Regione Toscana. Sarà illustrato parte del patrimonio artistico di Pisa: le Chiese di San Francesco, Santa Caterina e San Zeno; l'ex Marzotto, rilevata nel 1936 dall'imprenditore laniero Gaetano Marzotto, la fabbrica apparteneva alla famiglia Pontecorvo, di origine ebraica; l'edificio termale conosciuto ai più come Bagni di Nerone.

Il tour si concluderà in Piazza dei Miracoli.

Il costo di accesso alle Mura è di 5 euro l'intero; 3 euro il biglietto per i residenti nel Comune di Pisa e gli studenti e gratuito per i bambini sotto gli 8 anni.

Il costo del servizio guida è da concordare al momento della prenotazione.



349 3025866 Marcella