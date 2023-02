Visita Museo nazionale San Matteo

Il Museo di San Matteo di rilevanza nazionale ha sede in quello che è stato l'antico monastero benedettino femminile adiacente alla omonima chiesa, attestata sin dal 1027!

Il museo raccoglie inestimabili opere d’arte, sia pittoriche che scultoree, provenienti sia dalle varie soppressioni (Leopoldine, Napoleoniche e Sabaude) che da numerose collezioni private.



Conserva la più importante collezione di opere a fondo oro dell’intero occidente, i partecipanti conosceranno un inedito e preziosissimo Donatello nonché un sorprendente Michelozzo che ebbero per molti anni anche a Pisa le loro botteghe! Sarà emozionante ammirare tutta la statuaria in originale della Chiesa della Spina di Pisa e anche alcuni degli originali antichi bacini ceramici.



Sarà un entusiasmante viaggio a ritroso nel tempo e nello spazio a partire dall’XI per arrivare fino al XVI secolo: come sfogliare....ma....passeggiandovi all'interno d’un libro di storia dell'Arte, alla scoperta di capolavori davvero unici.



Appuntamento alle ore 15:15 davanti al museo in Lungarno Mediceo, 4, Pisa.



Dati tecnici: tempo della visita 2 ore ca.



Si prega di prenotare entro le ore 12:00 del giorno precedente



Per info e prenotazioni telefoniche 347 7922453

www.toscanatrekking.it





Costi: €15,00 adulti per il servizio guida, €8,00 bambini (6- 12 anni)



+biglietto museo da pagare in loco: intero €5

+ €2 auricolari



La quota comprende: servizio di guida GAE-GT per tutto il tour