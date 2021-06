Visita guidata al Museo dell'Opera

10 euro, gratuito per i bambini fino a 6 anni e 5 euro per quelli fino a 12

Il Museo dell’Opera è stato inaugurato nell’ottobre del 2019 e l' allestimento è stato curato dallo Studio Guicciardini Magni, i medesimi che hanno curato quello del Museo di Cluny a Parigi.

Il Museo presenta dei capolavori dell’arte di Nicola e Giovanni Pisano, di notevole impatto emotivo, ma anche il gruppo scultoreo di Tino di Camaino, realizzato per onorare l’imperatore Arrigo VII. Vi sono esposte, inoltre, opere di produzione islamica, provenzale e alcuni manufatti di produzione bizantina.

Al termine del tour potrete fermarvi per un caffè al piano superiore e godervi la splendida vista sulla Torre.

Il biglietto d'ingresso al Museo costa 7 euro, gratuito per i bambini sotto gli 11 anni. Il punto di ritrovo è all'ingresso del Museo dell'Opera.

Il costo del servizio guida è di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini, gratuito per i bambini sotto i 6 anni.

Prenotazioni 349 3025866 Marcella

