Una notte nella Riserva Naturale Statale Montefalcone

L'opportunità di una visita crepuscolare-notturna nella Riserva Naturale Statale Montefalcone (Comune di Castelfranco di Sotto), all'interno dell'area gestita dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca. L'appuntamento è per domenica 20 giugno, quando i visitatori potranno ascoltare i rumori della notte ed osservare il bellissimo spettacolo delle lucciole in un ambiente incontaminato, privo delle perturbazioni antropiche. Con la guida per personale specializzato del Reparto, verrà affrontato un breve itinerario che farà conoscere la Riserva da un punto di vista affascinante e misterioso, tra rapaci notturni, anfibi, mammiferi e così via.

Ritrovo alle ore 20.00 al cancello di via delle Pinete, 98 (Castelfranco di Sotto, Pisa). L'escursione, adatta ad adulti e bambini (minimo sei anni), si concluderà alle 23.00 con il rientro in auto. L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

Prenotazione obbligatoria al numero 392 0660279 entro venerdì 18 giugno.

Materiale occorrente: mascherina, torcia, prodotto antizanzare.