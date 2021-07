Visita alla Rocca di Ripafratta con aperitivo sul fiume

Visita alla Rocca di San Paolino, insieme ai volontari della Pro Loco Ripafratta 'Salviamo La Rocca', e aperitivo finale sul fiume Serchio. L'iniziativa segna la conclusione del cartellone di visite ed escursioni 'Estate Ripafrattese'.

Il ritrovo è previsto per le ore 18.00 in piazza a Ripafratta di fronte alla chiesa (parcheggio consigliato presso Stazione FS). Si salirà quindi alla Rocca di San Paolino per un breve sentiero; i volontari di Salviamo La Rocca guideranno i partecipanti alla scoperta dell'antica fortificazione, recentemente divenuta proprietà del Comune di San Giuliano Terme. Rientro quindi a Ripafratta avvistando lungo il percorso le due Torri Niccolai e Centìno, facenti parte del sistema fortificato della Rocca. Al rientro, previsto per le ore 19.00 circa, con i partecipanti che lo desiderano ci si sposterà a piedi sulle vicine sponde del fiume Serchio, nei pressi della cascata della 'Steccaia', per un aperitivo-picnic con i prodotti de 'La Bottega di Ripafratta'.



La visita è gratuita e la prenotazione è obbligatoria dal momento che i posti sono limitati. Per iscriversi è necessario compilare il modulo che si trova qui: https://forms.gle/JLTb6MKmH2aFd92NA

Per informazioni si può inviare un whatsapp al numero +393398358584 (il numero non è operativo per chiamate o sms) o una mail a info@salviamolarocca.it.



L'aperitivo finale, che è facoltativo, ha un costo di 10€ e potrà essere pagato direttamente in loco alla Cooperativa Ripafratta, la cooperativa di comunità fondata da Salviamo La Rocca e che gestisce la storica bottega del paese.

