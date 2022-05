Alla scoperta di Sinagoga e cimitero ebraico

La comunità ebraica pisana è un tesoro di saperi culturali, di arte e storia, e anche gastronomia. Molti i piatti tradizionali che vengono preparati e tramandati: dagli Hamantash, biscotti triangolari tipici di Purim, al Cholent, caratteristico stufato che viene cucinato per il sabato per poter rispettare le regole di Shabbat. Tradizioni che sono al centro delle visite guidate che CoopCulture organizza domenica 15 maggio per scoprire la Sinagoga di Pisa in via Palestro ed il cimitero ebraico che si affaccia su Piazza dei Miracoli attraverso l'antica Porta del Leone.

La mattina partenze alle 10.30 e 11.30 al cimitero ebraico, alle 15.30 e alle 17 alla Sinagoga di via Palestro.

Prenotazione obbligatoria e acquisto sul sito ai link https://bit.ly/ CimiteroEbraicoPisa e https://bit.ly/SinagogaPisa, telefonando al numero 848082380 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, 0639967138 per chi chiama da estero o cellulare, oppure via mail su sinagoga.pisa@coopculture.it. Biglietto a 4 euro per la Sinagoga, 3 euro per il cimitero ebraico, 6 euro cumulativo per entrambe le visite, 1 euro diritto di prevendita.