Inizia Chanukkah, la festa dei lumi: visita guidata alla Sinagoga di Pisa

Domenica sera inizia Chanukkah, la festa dei lumi che dura fino al 6 dicembre. Nella Sinagoga di Pisa, al centro di un particolare candelabro a nove braccia (Chanukkià), è posizionata la candela guida (Shammash) la cui fiamma viene utilizzata per accendere le altre otto, una al giorno.

Per conoscere cultura e tradizioni della comunità ebraica pisana, il 28 novembre sono disponibili visite guidate su prenotazione alla Sinagoga di via Palestro, a cura di CoopCulture. Visitarla è un viaggio nella storia con la possibilità di ammirare oggetti unici come l'Haron Ha Kodesh del XVI secolo.

Partenza dai tour alle 15.30 e alle 17, prenotazione obbligatoria telefonando al numero 848082380 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, 0639967138 per chi chiama da estero o cellulare, oppure via mail su sinagoga.pisa@coopculture.it. Biglietto a 4 euro, 6 euro cumulativo con la visita al cimitero ebraico, 1 euro diritto di prevendita.