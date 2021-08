Street art a Porta a Mare

Questo percorso parte da 'Tuttomondo', ultima opera pubblica dipinta da Keith Haring che la donò a Pisa come proprio testamento spirituale, e si sviluppa lungo le antiche mura e il tracciato del trammino. I partecipanti andranno alla ricerca di oltre 20 muri dipinti da firme prestigiose dell’arte urbana italiana e internazionale e scopriranno il quartiere di Porta a Mare, testimone di parti decisive della storia di Pisa remota e recente. Visita realizzata in collaborazione con l’associazione stART – Open your eyes



Dettagli:fino ad esaurimento posti disponibili. Ritrovo alledavanti al murale di Keith Haring in via Zandonai 4Per contatti e prenotazioni: Email: discoverpisalucca@gmail.com; Cellulare 3477600782

