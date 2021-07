Visita teatralizzata: le ultime ore del conte Ugolino della Gherardesca

Visita guidata alla ricerca dei luoghi che rappresentarono il Conte Ugolino, le sue vicende, i suoi nemici. Un percorso tra le strade di Pisa per scoprire ciò che il Conte vide, come apparivano i monumenti, qual era l'aspetto di una casa torre e soprattutto quali furono i grandi poteri che lo condannarono a morte. Una morte atroce, sulla quale molte leggende nacquero: fu davvero capace di mangiare i suoi figli? Chiedetelo al Conte in persona!

La durata del tour è circa due ore. Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...