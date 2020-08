Visite guidate al bosco di Cornacchiaia

Una visita guidata all'Oasi WWF Bosco di Cornacchiaia, a misura di tutte le età della durata di circa due ore e mezza.



venerdì 7 agosto ore 16:30: 12 posti disponibili

venerdì 21 agosto ore 16:30: 12 posti disponibili

venerdì 28 agosto ore 16:30: 12 posti disponibili



Massimo 12 partecipanti, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA tramite form, a cui seguirà mail di conferma. Per ulteriori informazioni scrivere a pisa@wwf.it

FORM: https://docs.google.com/forms/d/1s KyE85IidsAl6EqUHKtzvBGwHOmTlQ2vTHP55VghLo/



DURATA 2 ore e mezzo, LUNGHEZZA quasi 4 km.

EQUIPAGGIAMENTO: la visita non presenta difficoltà, consigliato l'utilizzo di scarpe chiuse da camminata o da trekking

CONTRIBUTO MINIMO a persona: 5 euro

soci WWF, bambini accompagnati fino a 12 anni: GRATUITO

Sarà possibile iscriversi durante la mattina (30 euro socio ordinario, 60 euro socio famiglia)



DIVIETO DI INGRESSO AI CANI

A seguito di alcune richieste, facciamo presente che il Bosco di Cornacchiaia è Riserva Naturale Regionale, per cui da normativa vigente è vietata l'introduzione di cani e altri animali domestici, anche al guinzaglio.

Possono invece venire alle Dune di Tirrenia e al Bosco del Bottaccio, se in grado di controllarsi in presenza di fauna selvatica e non arrecano disturbo al gruppo.



+++ INFORMAZIONI SULL'OASI WWF BOSCO DI CORNACCHIAIA +++



Il Bosco di Cornacchiaia rappresenta la parte di foresta del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli dove meno incisive sono state le alterazioni da parte dell’uomo e degli animali (ungulati), con sottobosco perfettamente conservato, spesso impenetrabile.

Situata all’estremità meridionale della Tenuta di Tombolo, si trova all’interno del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) denominato Selva Pisana, è classificata come Core Area del Sito Riserva della Biosfera UNESCO "Selva Costiere di Toscana" e protetta dalla Convenzione Internazionale sulle Zone Umide di Ramsar.

Un tipico esempio di bosco planiziale sulla costa: pini, lecci, frassini, ontani immersi nell'acqua. Sono presenti numerosi canali d'acqua dolce e pozze circolari con una vegetazione igrofila palustre.

Fra le numerose specie animali citiamo il picchio, la ghiandaia, la volpe, il tasso, lo scoiattolo, il ghiro, la testuggine palustre, l’istrice e la martora, oltre ovviamente a daini e cinghiali che ogni tanto fanno capolino in fondo ai viali.

