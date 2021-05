Visite guidate all'orto e museo botanico

L’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa organizza visite guidate a partire dal 22 maggio, di sabato e di domenica nelle seguenti fasce orarie:



• 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45 e 18:00, 18:15.



Ogni visita guidata sarà effettuata solo se viene raggiunto un numero minimo di 7 partecipanti paganti. Non si può superare il numero massimo di 10 visitatori (paganti e non), per la normativa anti-Covid.



Il costo è di 8 euro a partecipante.

La visita è gratuita per i bambini di età inferiore a 6 anni.



Altre fasce orarie

È possibile richiedere una visita guidata anche in giorni e in fasce orarie diverse da quelle indicate qualora:

• sia già costituito un gruppo di almeno 7 persone paganti e di non più di 10 partecipanti (paganti e non).

Per questo si può scrivere a: educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it

La visita richiesta potrà essere effettuata, previa verifica della disponibilità di un comunicatore.



Per le modalità di partecipazione visita la pagina https://www.ortomuseobot.sma.unipi.it/prenota-visite-guidate/



Per informazioni scrivi a: educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it



Orto e Museo Botanico – https://www.ortomuseobot.sma.unipi.it/

Ingresso: Via Ghini 13

Uscita: Via Roma 56

