Visite guidate alla mostra Hello World! durante l’Internet Festival

In occasione di Internet Festival, 5-8 ottobre 2023, tredicesima edizione dal titolo #artificiale, il Museo degli Strumenti per il Calcolo organizza visite guidate gratuite in due turni, alla mostra Hello World! L’informatica dall’aritmomentro allo smartphone.



MOSTRA HELLO WORLD! (organizzata dall’Università di Pisa e dal Museo degli Strumenti per il Calcolo)

Polo Le Benedettine – Piazza San Paolo a Ripa d’Arno, 16



Visite guidate alla mostra Hello World! L’informatica dall’aritmometro allo smartphone. Un viaggio attraverso la storia dei computer

Hello World! è una mostra che illustra l’evoluzione degli strumenti per il calcolo, dalle macchine meccaniche ai computer Apple, compreso un arco temporale che dalla seconda metà dell’Ottocento arriva fino agli anni 2000, passando per oggetti iconici come la Olivetti Programma 101 e l’Apple II.



Sabato 7 ottobre 2023, ore 15:30 e 16:30

Durata: 45-60 minuti.

Evento gratuito.



Partecipazione su?prenotazione?fino a esaurimento dei posti disponibili

https://www.msc.sma.unipi.it/prenotazione-eventi-speciali/

Non accessibile alle persone con disabilità



Maggiori informazioni: helloworld@sma.unipi.it