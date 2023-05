Visite guidate alla mostra 'Hello world! L'informatica dall'aritmometro allo smartphone'

In occasione di Amico Museo e della Giornata Internazionale dei Musei sono in programma visite guidate gratuite alla mostra "Hello World! L’informatica dall’aritmometro allo smartphone" (Polo Le Benedettine, piazza San Paolo a Ripa d’Arno, 16).



- Giovedì 18 maggio 2023, ore 17:00

- Sabato 27 maggio 2023, ore 16:30



Prenotazione online fino ad esaurimento dei posti disponibili https://www.msc.sma.unipi.it/prenotazione-eventi-speciali/



Evento gratuito.



Per informazioni: helloworld@sma.unipi.it