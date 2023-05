Visite guidate alla mostra 'I colori dell'anima. Giuseppe Viviani (1898-1965)'

Proseguono le visite guidate gratuite alla mostra 'I colori dell'anima. Giuseppe Viviani (1898-1965)' in programma al Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa) in occasione di Amico Museo 2023.



Le visite guidate si terranno in un unico turno alle ore 16:15 nei seguenti giorni:



giovedì 25 maggio 2023

sabato 27 maggio 2023



La prenotazione è obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili, all’indirizzo email: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it

Termine prenotazioni: ore 13:00 del giorno precedente la visita



Per maggiori informazioni: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it