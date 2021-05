Per tutto il mese di maggio, si organizzano visite guidate alle Collezioni Egittologiche dell’Università di Pisa.



Le visite guidate si tengono ogni giovedì, venerdì e sabato in due turni, a gruppi di massimo 5 persone, per la normativa anti-Covid:



• alle 16.00

• alle 17:00



Il costo è incluso nel biglietto di ingresso (https://www.egitto.sma.unipi.it/tariffe-2/)



La prenotazione online è obbligatoria al link seguente:

https://www.egitto.sma.unipi.it/prenota-online/



Collezioni Egittologiche - https://www.egitto.sma.unipi.it/

Via san Frediano, 12 (Primo Piano)

