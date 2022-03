Visite guidate alle collezioni egittologiche e alla mostra 'Dall’Egitto a Pisa: Gaetano Rossellini e le sue collezioni'

Sono in programma da giovedì 3 marzo 2022 i nuovi turni di visite guidate al museo recentemente riallestito e alla mostra 'Dall’Egitto a Pisa: Gaetano Rosellini e le sue collezioni'.

Le visite guidate, con prenotazione online obbligatoria, avranno un costo di 4 euro a partecipante (comprensivi della tariffa del biglietto di ingresso).

Per i visitatori che hanno diritto all’ingresso gratuito il costo della visita guidata sarà di 1,5 euro.



I gruppi saranno costituiti da un massimo di 15 persone

Le visite si svolgeranno nei giorni di giovedì, venerdì e sabato in due turni:

• dalle 15:30 alle 16:30

• dalle 16:30 alle 17:30



Si raccomanda la massima puntualità (in caso di ritardi non potrà essere garantito il corretto svolgimento del percorso guidato all’interno delle sale espositive).



Prenotazione obbligatoria al link: https://www.egitto.sma.unipi.it/prenota-visite-guidate/





Senza prenotazione è possibile entrare solo se sono rimasti posti disponibili.