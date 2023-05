Visite guidate alle collezioni egittologiche 'Edda Bresciani'

Proseguono fino al 31 luglio 2023 le visite guidate alle Collezioni Egittologiche e alla mostra 'Dall’Egitto a Pisa. Gaetano Rosellini e le sue collezioni'.



Le visite guidate si svolgeranno nei giorni di giovedì, venerdì e sabato, su due turni:

– dalle ore 15.30 alle 16.30

– dalle ore 16.30 alle 17.30



Si raccomanda la massima puntualità (in caso di ritardi non potrà essere garantito il corretto svolgimento del percorso guidato all’interno delle sale espositive).

Prenotazione online obbligatoria al link https://www.egitto.sma.unipi.it/prenota-visite-guidate/



Le visite guidate partiranno con un minimo di 3 partecipanti e un massimo di 22 partecipanti.



Costo: 4 euro (comprensivi della tariffa del biglietto di ingresso) e 1,50 euro per chi ha diritto all’ingresso gratuito.



Tariffe https://www.egitto.sma.unipi.it/tariffe/



N.B. La visita sarà annullata se non sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti entro le ore 12:00 del giorno precedente. Gli eventuali iscritti saranno prontamente avvisati.



Per ricevere informazioni o per richiedere visite guidate in orari diversi da quelli stabiliti, inviare un’email a info.collezioni-egittologiche@sma.unipi.it dove indicare il numero di partecipanti e un recapito telefonico.