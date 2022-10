Visite guidate alle Collezioni egittologiche 'Edda Bresciani' dell'Università di Pisa

Proseguono le visite guidate alle Collezioni Egittologiche 'Edda Bresciani' e alla mostra 'Dall’Egitto a Pisa: Gaetano Rosellini e le sue collezioni' nel nuovo allestimento museale, inaugurato il 3 marzo.



Le visite guidate si terranno nei giorni di giovedì, venerdì e sabato, su due turni, con gruppi costituiti da massimo 15 persone.



Orari e prenotazione obbligatoria al link: https://www.egitto.sma.unipi.it/prenota-visite-guidate/



Costo: 4 euro a partecipante (comprensivi della tariffa del biglietto di ingresso).

Per i visitatori che hanno diritto all’ingresso gratuito il costo della visita guidata sarà di 1,5 euro.



Si raccomanda la massima puntualità (in caso di ritardi non potrà essere garantito il corretto svolgimento del percorso guidato all’interno delle sale espositive).





Senza prenotazione è possibile entrare solo se sono rimasti posti disponibili.