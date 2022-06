Visite guidate al cimitero ebraico

Dopo i festeggiamenti di Shavu'ot, conosciuta anche come la Pentecoste ebraica, riprendono le visite guidate al cimitero di piazza dei Miracoli con un'importante novità: dal 12 giugno sarà visitabile tutte le domeniche nella mattina senza prenotazione, con tour accompagnati in partenza alle 10.30, 11.30 e 12.30, con in aggiunta un ulteriore appuntamento alle 15.



Attivo fin dal 1674 a fianco delle Antiche Mura, caratterizzato da una notevole varietà architettonica e stilistica, il cimitero è uno scrigno di storie e aneddoti sulla comunità ebraica e su Pisa: qui sono sepolti personaggi del calibro dell'ex sindaco Alessandro D'Ancona, di Carlo Cammeo, come alcuni membri della famiglia Pontecorvo.



Rimane possibile prenotare in anticipo al link https://bit.ly/ CimiteroEbraicoPisa, telefonando al numero 848082380 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, 0639967138 per chi chiama da estero o cellulare, oppure via mail su sinagoga.pisa@coopculture.it.

Tutte le domeniche alle 17 disponibili anche visite guidate anche alla Sinagoga di via Palestro, centro vitale della millenaria comunità ebraica pisana. In questo caso prenotazione obbligatoria al link https://bit.ly/SinagogaPisa oppure via telefono o mail. Biglietto per il cimitero a 3 euro, 4 euro per la Sinagoga, 6 euro cumulativo, 1 euro diritto di prevendita.