Visite guidate gratuite al Museo di anatomia umana in occasione delle Notti dell’archeologia 2024

Torna Le Notti dell’Archeologia (1 luglio – 4 agosto 2024), ventiquattresima edizione della rassegna promossa dalla Regione Toscana che offre l’occasione di visite, eventi e approfondimenti nei musei e nelle aree archeologiche della Toscana.



Quest’anno il tema proposto per le iniziative speciali sarà Archeologia, che passione!, con appuntamenti pensati anche per appassionati in erba: bambini e ragazzi che nelle grandi avventure e suggestioni del passato – animali estinti, uomini delle caverne, miti, scoperte – trovano ancora oggi un fondamentale nutrimento per la curiosità e la fantasia.



Il ricco programma che si snoda con eventi su tutto il territorio regionale è rivolto ad un pubblico di appassionati e curiosi di tutte le età, gli orari delle iniziative sono diversificati per favorirne la fruibilità.



Di seguito l’evento organizzato dal Museo di Anatomia Umana:



Lunedì 1 luglio 2023, dalle 9:30 alle 14:30

Visita guidata alle collezioni archeologiche precolombiana ed egizia

Visita guidata alle collezioni anatomiche e archeologiche del museo, con la collezione precolombiana, comprendente mummie, corredi funerari e vasi, ed egizia, comprendente due mummie egizie, una delle quali con sarcofago.



Sono previste tre turni di visita (durata 1 ora e 30 minuti):



ore 9:30

ore 11:30

ore 14:30

Prenotazione consigliata inviando un’email a: info.mau@sma.unipi.it



Evento gratuito



Accessibile alle persone con disabilità



Maggiori informazioni: info.mau@sma.unipi.it; +39 050 2218628