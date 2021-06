Alla scoperta delle spiagge del Parco San Rossore: estate di visite guidate gratuite

Molti gli appuntamenti in calendario, tutti i contatti per prenotare

Il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli festeggia l'estate proponendo decine di visite guidate gratuite tra le bellezze naturali delle sue spiagge, dalla Lecciona a Calambrone passando per Marina di Vecchiano e Tirrenia. Guide esperte accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle caratteristiche dell'ecosistema dunale, tra la flora della macchia mediterranea e le specie da salvaguardare come il fratino, un piccolo uccellino che ha bisogno di particolare protezione per riuscire a nidificare in questi luoghi.

Il calendario è realizzato grazie al contributo della Regione Toscana per la Festa dei Parchi e vede la collaborazione delle associazioni ambientaliste WWF, Lipu e Legambiente Pisa e Versilia. E' disponibile sul sito del Parco, 25 i posti disponibili per ciascuna visita, prenotazione obbligatoria.

Sul litorale pisano il WWF Alta Toscana porta sulle dune di Tirrenia (venerdì 18 giugno, venerdì 16 luglio, venerdì 20 agosto), per prenotazioni chiamare Marcello Marinelli al numero 3498542253; mentre Legambiente Pisa organizza escursioni a Calambrone sia a piedi (domenica 13 e 20 giugno, domenica 25 luglio) sia in bici (domenica 4 luglio), per prenotazioni Andrea Somma al numero 3204603529, Federico Lazzeretti al 3335219968, Caterina Migliaccio al 3490969211.

Visite alla riserva della Lecciona, grazie a Legambiente Pisa (per prenotazioni Jacopo Bettin al 3351558284 e Federico Lazzeretti al 3335219968) e Legambiente Versilia (per prenotazioni Giacomo Grasseschi al 3899231999 e Virginia Palestini al 3288764122). Molte le date disponibili: venerdì 18 giugno, mercoledì 30 giugno, domenica 4 luglio, mercoledì 7 luglio, mercoledì 21 luglio, mercoledì 28 luglio, mercoledì 11 agosto, venerdì 13 agosto, venerdì 20 agosto, mercoledì 25 agosto. Sempre Legambiente Versilia propone anche l'escursione in bici dalla Lecciona a Bocca di Serchio (mercoledì 23 giugno, 14 luglio e 4 agosto, per prenotazioni Virginia Palestini al 3288764122), mentre la Lipu (per prenotazioni Nicoletta Magrini al 3346180560) promuove l'escursione dalla Lecciona a Torre del Lago (domenica 27 giugno e 18 luglio).

Escursioni a Marina di Vecchiano con la Lipu (per prenotazioni Nicoletta Magrini al 3346180560) e con Legambiente Pisa (per prenotazioni Caterina Migliaccio al 3490969211) sabato 12 e 19 giugno, venerdì 25 giugno e domenica 1 agosto. L'iniziativa di WWF Alta Toscana di venerdì 2 luglio porterà i partecipanti da Marina di Vecchiano fino a Tirrenia (per prenotazioni Marcello Marinelli al 3498542253). Iniziative anche a Bocca di Serchio con le escursioni di Legambiente Pisa (sabato 10 e domenica 11 luglio, per prenotazioni Andrea Somma al 3204603529) e con il pranzo al sacco organizzato dalla Lipu (sabato 26 giugno, sabato 17 luglio, giovedì 29 luglio e sabato 31 luglio, per prenotazioni Patrizio Leonardo al 3337158900).