Visite guidate in Gipsoteca – Terre di Pisa Food and Wine Festival

In occasione della undicesima edizione di Terre di Pisa Food and Wine Festival, il Sistema Museale di Ateneo (SMA) propone visite guidate e aperture gratuite nelle giornate del 20, 21 e 22 ottobre 2023. L’ingresso gratuito nei musei SMA aderenti all’iniziativa è previsto per i visitatori della rassegna, dietro presentazione alla biglietteria dei musei dell’apposito coupon messo a disposizione dello SMA e distribuito presso lo stand di Terre di Pisa in Piazza Vittorio Emanuele II.



Ecco l’evento organizzato dalla Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium in collaborazione con il laboratorio MARSIA del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere:



GIPSOTECA DI ARTE ANTICA

Piazza San Paolo all’Orto 20, Pisa



venerdì 20 ottobre 2023

Visita guidata in Gipsoteca in tre turni: ore 16.00, ore 17:00 e ore 18:00



sabato 28 ottobre 2023

Visita guidata in Gipsoteca in due turni: ore 10:30 e ore 11:30



Durata di ciascuna visita: 30 minuti



Evento gratuito, ingresso libero



Accessibile alle persone con disabilità



Maggiori informazioni: email info.gipsoteca@sma.unipi.it – tel 050 2211278



Le visite guidate sono svolte in collaborazione con il laboratorio MARSIA del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere