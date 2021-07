Visite guidate al Museo della Grafica a luglio

Per tutto il mese di luglio sono in programma visite guidate alle mostre in corso, con gruppi di minimo 2 e massimo 6 partecipanti, che si terranno in due turni:

• Ogni giovedì e ogni venerdì di luglio: ore 16:00 e 17:00

• Sabato 10 luglio e sabato 17 luglio: ore 16:00 e 17:00

Costo della visita guidata: 3,50 € (visita gratuita per i bambini sotto i 6 anni)

Biglietto d’ingresso al museo: 5€

La prenotazione online è obbligatoria al link seguente:



https://museodellagrafica.sma.unipi.it/prenota-visite-online/Le iscrizioni terminano alle ore 13:00 del giorno precedente la visita guidata. È inoltre possibile prenotare visite guidate su richiesta per gruppi di 6 partecipanti, in, inviando un’email a: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...