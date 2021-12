Visite guidate al Museo della Grafica durante le festività natalizie

Visite guidate durante le festività natalizie al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi (Comune di Pisa, Università di Pisa), alla scoperta delle mostre in corso: un tuffo nella storia della città attraverso una serie di opere, inedite o particolarmente rare e preziose e un viaggio in Giappone, alla scoperta dei Netsuke, le piccole sculture-capolavoro in legno o avorio che venivano fissate alla cintura dei chimono. Attraverso le opere di Renzo Galardini sarà inoltre possibile ammirare il mondo visionario di uno degli incisori contemporanei più importanti.



Mostre in corso

• Lo scrigno svelato. Tesori d’arte dalle collezioni pisane

• Netsuke. Capolavori dalla Collezione Bresciani

• Mitografie e altre favole. Le stampe di Renzo Galardini



Calendario delle visite guidate

• Martedì 28 dicembre, ore 16:00

• Mercoledì 29 dicembre, ore 11:00

• Martedì 4 gennaio 2022, ore 16:00

• Mercoledì 5 gennaio, ore 11:00





Le visite partiranno con gruppi di minimo 2 e massimo 10 partecipanti.

Costo: 3,50 € + biglietto d’ingresso. Per i bambini sotto i 6 anni l’ingresso al Museo e la visita guidata sono gratuiti.

Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi - www.museodellagrafica.sma.unipi.it

Lungarno Galileo Galilei, 9 – 56125 Pisa

Orari di apertura

• Da martedì a venerdì: 15:00 – 19:00

• Sabato e domenica: 10:00 – 19:00



• Sabato 25 dicembre: chiuso