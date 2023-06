Mura di Pisa by night: tornano le visite guidate sotto le stelle

Con l'estate tornano le visite in notturna sulle Mura di Pisa. Un'occasione speciale per ammirare la bellezza della città dall'alto partendo dalla Torre Piezometrica del ‘Polo Marzotto’, oggi conosciuto come 'Polo Fibonacci', fino alla magia di piazza dei Miracoli di notte, passando per la chiesa di San Zeno ed i ‘Bagni di Nerone’, unico monumento di epoca romana ancora visibile a Pisa. I partecipanti riceveranno in dotazione speciali luci ‘a collana’ e saranno accompagnati da una guida in un percorso mozzafiato ricco di storia, tutto a 11 metri di altezza. Approfittando delle temperature più fresche della sera si potrà ammirare lo spettacolo della città sotto le stelle e scoprire panorami inediti immersi nel verde urbano. Appuntamento tutti i venerdì dal 30 giugno fino al 18 agosto

Due turni con partenze alle 21 e alle 21.30 da Torre Piezometrica e arrivo alla Torre Santa Maria in piazza dei Miracoli. Biglietti a 8 euro (più 1,50 euro di prevendita), 3 euro per i bambini al di sotto degli 8 anni, gratuito per accompagnatori di disabili. Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, dal sito www.muradipisa.it, dal link https://bit.ly/Muranight oppure presso la biglietteria di Torre Santa Maria negli orari di apertura. Le persone con disabilità, previa comunicazione, potranno essere fatti ridiscendere attraverso l’ascensore di Torre Piezometrica non essendo presente ascensore presso la Torre Santa Maria. Le Mura di Pisa sono aperte tutti i giorni dalle 10 alle 20, con ultimo ingresso alle 19.30.