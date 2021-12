Natale a Pisa, dai mercatini le visite guidate al Parco ed alla città

Visite guidate all’interno del Parco di San Rossore ma anche alla riscoperta dei monumenti che hanno fatto grande la nostra città. C’è anche questo nel ricco cartellone di eventi collaterali ai mercatini natalizi organizzati da Confesercenti Toscana Nord fino alla Befana in virtù della vittoria del bando proposto per la prima volta dal Comune di Pisa. Visite guidate organizzate dal Centro Visite di San Rossore e Top 5 Viaggi di Michele Antonelli. Tre appuntamenti distinti che vogliono offrire un visione diversa sia della città che del nostro Parco.

Si inizia sabato 18 dicembre con l’iniziativa 'Come api attorno al miele' con partenza alle 9 dai mercatini di Natale nel centro storico in direzione San Rossore a bordo di un mezzo del Centro Visite. Alle 9.30 inizio del tour raccontato da una guida Gae di circa novanta minuti che comprende anche la spiaggia del Gombo. Poi alle 11.15 ecco l’incontro il mondo delle api ed ovviamente del miele. Obbligatoria la prenotazione allo 050 530101 fino a venerdì con orario 9-13 e 14-16.



con partenza a bordo del suggestivo trenino alle 11 dai mercati natalizi del centro storico. Anche in questo caso obbligatoria la prenotazione allo 050 530101 dal martedì al venerdì con orario 9-13 e 14-16.Ultimo appuntamento mercoledì 22 dicembre con un tour questa volta alla riscoperta di Pisa sempre con l’ausilio di una guida; partenza alle 9.45 sempre a bordo del trenino. Prenotazione allo 050 530101 fino a venerdì con orario 9-13 e 14-16.