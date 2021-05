Visite guidate e walking tour a San Miniato

San Miniato e tutte le sue bellezze, i suoi scorci più suggestivi e i suoi edifici storici: da domenica 23 maggio, grazie ad un progetto di Fondazione San Miniato Promozione e Discover San Miniato, sarà possibile prendere parte a visite guidate e walking tour per ammirare tutto ciò che di storico e artistico San Miniato può offrire.

Si parte proprio domenica dai vicoli e monumenti della Città della Rocca per concludere che un meraviglioso panorama dal prato della Torre di Federico II. Gli appuntamenti proseguiranno per altre tre domeniche: 30 maggio, 6 e 13 giugno. Il 30 maggio sarà offerta l'opportunità di ammirare le chiese di San Miniato, come la Cattedrale di Santa Maria Assunta e la chiesa di San Francesco. In quest’occasione la visita costerà 10 euro, perché comprensiva di due euro per il noleggio degli auricolari.

Terzo walking tour il 6 giugno, con le leggende di San Miniato: con questa visita guidata vi porteremo alla scoperta delle leggende che aleggiano tra i vicoli e i palazzi di San Miniato, accompagnandovi allo scoperta dei misteri del nostro borgo. Infine domenica 13 giugno: nel corso dei secoli moltissimi personaggi che hanno fatto la Storia hanno lasciato un’impronta importante nel centro storico. Si va da Federico II a Maria Maddalena d’Austria fino a Napoleone Bonaparte (che venne a San Miniato in due occasioni, a trovare un anziano parente).

Visto il numero chiuso di ogni percorso storico-artistico (massimo 15 persone) è obbligatoria la prenotazione. Per prenotazioni contattare l’ufficio informazioni turistiche di Fondazione San Miniato Promozione allo 057142745. Per info, invece: sara.morini@ discoversanminiato.it e ufficio.turismo@ sanminiatopromozione.it.

In ogni occasione la partenza è prevista alle 15.30 da piazza Dante, dove dovrà essere effettuato il pagamento. Il costo - se si esclude l'appuntamento del 30 maggio - sarà sempre di 8 euro. Tutte le visite guidate verranno effettuate in osservanza delle norme anti contagio da Covid-19. I tragitti sono sempre adatti anche a bambini e ragazzi e saranno gratuiti fino al decimo anno d’età.

"Siamo ben lieti - sottolinea il presidente della Fondazione, Marzio Gabbanini - di collaborare con le associazioni e le attività turistiche hanno lo scopo di promuovere l’immagine, le bellezze e le eccellenze di ;San Miniato; la nostra porta da questo punto di vista è sempre aperta, il comparto turistico è una grandissima risorsa per questo territorio. Nonostante la pandemia, il cda e il nostro ufficio hanno comunque continuato a lavorare a testa bassa, con impegno ed unità d’intenti. Che questa iniziativa sia una delle prime occasioni di ripartenza per il nostro turismo, che tanto ha sofferto in questi mesi".