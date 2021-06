Visite guidate all'orto e museo botanico nel mese di giugno

Per tutto il mese di giugno, si organizzano visite guidate all’Orto e Museo Botanico.

Le visite si tengono in dieci turni, ogni sabato e domenica pomeriggio. Ogni visita guidata sarà effettuata solo con un numero minimo di 7 partecipanti (non contando i bambini sotto i 6 anni).

Ogni gruppo di visita non può superare il numero massimo di 10 partecipanti (contando anche i bambini sotto i 6 anni).



Scopri tutti i dettagli e prenota la tua visita guidata online al link: https://www.ortomuseobot.sma.unipi.it/2021/06/visite-guidate-allorto-e-museo-botanico/

