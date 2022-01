'La voce di Auschwitz': presentazione del libro di poesie

In occasione della Giornata della Memoria, lunedì 31 gennaio è in programma la presentazione del libro di poesie 'La voce di Auschwitz' dell'autrice Maria Cristina Coppini. Interverranno la poetessa e critica d'arte Sandra Lucarelli e il poeta Alessandro Scarpellini. Presenti il sindaco di Pisa, Michele Conti, l'assessore alla cultura Pierpaolo Magnani e il presidente della Comunità ebraica di Pisa, Maurizio Gabbrielli. Necessaria la prenotazione a: smsbiblio@comune.pisa.it - tel: 050 8669200. Obbligo di Green Pass rafforzato e mascherina FFP2.

Il libro 'La voce di Auschwitz' è dedicato a tutti coloro che ad Auschwitz condivisero sofferenze, privazioni di ogni genere e morte: ebrei, rom, omosessuali, oppositori al regime sia civili che religiosi. L’autrice, scrivendo questo libro, si è proposta di dare voce a tutte le vittime dello sterminio come monito per le giovani generazioni, affinché tali barbarie non si ripetano in futuro. Il libro è corredato anche di foto e documenti.