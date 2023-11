'Non scegliere la paura - Voci intorno alla violenza di genere' al Teatro Nuovo di Pisa

Alle 18 di domenica 26 novembre 2023, al Teatro Nuovo di Pisa, sarà rappresentato 'Non scegliere la paura - Voci intorno alla violenza di genere', uno spettacolo di forte impatto emotivo portato in scena dalla compagnia Teatro del Ghigno, scritto e diretto da Paola Maccario. L’evento, che va in scena all’indomani della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, gode del patrocinio del Comune di Pisa, dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (Fondazione Onda - Bollino Rosa,Centro di coordinamento salute e medicina di genere).Lo spettacolo è vietato ai minori di 16 anni. Il contenuto è preso dai fatti di cronaca, un orrore che invece di scemare sembra ripetersi con maggior frequenza. Sulla scena le donne si alternano con gli uomini maltrattanti, per farci riflettere se davvero sono tutti vittime di un raptus oppure sono figli di un patriarcato non più giustificabile. I mostri non esistono, i mostri sono le persone per bene. In scena, oltre agli adulti, ci sono due giovani allieve della scuola di recitazione Teatro del Ghigno che interpretano due figlie sopravvissute a un femminicidio. per non dimenticare che dove finisce la vita di una donna inizia un calvario per i parenti e i figli, orfani “invisibili” dimenticati dalle istituzioni. Come sopravvivere da ergastolani del dolore?In scena Giuseppe Amendola, Rossella Bruno, Simonetta Busatto, Arianna Cortigiani, Camilla De Marco, Veronica Fersini, Arianna Giordani, Lucia Frandi, Grazia Ippolito, Paola Maccario, Manuela Mariani, Dario Napolitano, Silvia Nincy, Barbara Passeri, Giulia Profeti, Beatrice Aurora Russo, Alessia Salfi, Valeria Siciliano, Claudio Terreni, Valentina Tomassucci e Pierluigi Zerbino. Danzatrici: Emma Chisci, Sonia Galassi,Margherita Giannini, Amy Haughton, Ilaria Pinto, Silvia Rossi, Beatrice Zannetti. Con la partecipazione di Francesco Salvadore, performer Elvira Todaro, coreografie di Ilaria Alessio Ruffo e Antonella Andreoni.I biglietti sono disponibili anche in prevendita su ciaotickets.com . Per maggiori informazioni teatrodelghigno@gmail.com