Visita guidata: Voci di Pisa

In occasione di TERRE DI PISA FOOD AND WINE, in collaborazione con TERRE DI PISA e CAMERA DI COMMERCIO DI PISA

Itinerario alla scoperta delle donne e degli uomini che hanno contribuito a cambiare il volto di Pisa nella storia: Keith Haring, Teresa Mattei, Costantino da Pisa, Livia Gereschi, il Dotto Pietro… un viaggio tra passato e presente per conoscere la città sotto un altro punto di vista.



Dove: Murale di Keith Haring

Quando: Venerdì 14 ottobre, ore 21.15

Quanto: 12 euro a persona (gratis sotto 12 anni)

Durata: 1h e mezzo



scrivendo a citygrandtour@gmail.com oppure compilando il form alla pagina https://www.citygrandtour.it/contatti/