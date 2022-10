'Voglio solo cercare di essere felice': la vita di Colette Thomas

Non solo danza, il festival 'Navigarte' ospita mercoledì 5 ottobre alle ore 21.00 a Teatri Di Danza E Delle Arti la compagnia Chille de la balanza con lo spettacolo 'Voglio solo cercare di essere felice', testo e scrittura scenica di Claudio Ascoli. Lo spettacolo intende raccontare per frammenti la morte in vita di Colette Thomas, straordinaria figura femminile del ‘900, negli incontri alla ricerca del Teatro nell’amore assoluto: Jean Paul Sartre, Louis Jouvet, Antonin Artaud.



In 'Voglio solo…' Chille provano a far rivivere Colette in un lungo percorso di emozioni, attraverso due corpi-presenza: Salomè Baldion, negli incontri giovanili con Sartre e con Jouvet, e Giorgia Tomasi che vivrà l’ultimo e decisivo momento della vita di Colette: quello con Artaud.



di Claudio Ascoli, da Antonin Artaud e Colette Thomas

