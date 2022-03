'Voglio la luna': lo spettacolo per la giornata mondiale delle persone con sindrome di down

Lo sguardo di Fabio è aperto al mondo. Non molla mai e cerca sempre di rendere l’impossibile possibile: come toccare la luna, abbracciarla, farla sua. In occasione della Giornata Mondiale delle persone con sindrome di down, con la partecipazione dell’Associazione italiana persone down di Pisa, domenica 20 marzo al Teatro Nuovo Pisa-Binario Vivo andrà in scena lo spettacolo ‘Voglio la luna’ di Simone Guerro, vincitore Eolo Awards 2013. In scena Fabio Spadoni, Simone Guerro, Silvia Barchiesi. Fabio Spadoni, attore affetto dalla sindrome di Down, è un convincente e tenerissimo bambino che in sintonia con la narrazione e la fisarmonica di Simone Guerro restituisce agli spettatori tutte le suggestioni di una storia poeticamente sensibile.

BIGLIETTI: In biglietteria a partire da un'ora dall'inizio dello spettacolo

PREVENDITE ON LINE: https://www.ciaotickets. com/biglietti/voglio-la-luna- pisa

INFO E PRENOTAZIONI: 3923233535; teatronuovo. binariovivo@gmail.com