'Volare' proiezione del film e incontro con Margherita Buy, al debutto in regia

La paura di volare, così irrazionale e umana, attanaglia AnnaBì, un’attrice di talento che potrebbe aspirare al successo internazionale se salisse su quel maledetto aereo per la Korea. Anche la sua vita privata è appesa a un aereo. Riuscirà a vincere la sua paura? Al Cineclub Arsenale di Pisa lo si scoprirà martedì 27 febbraio all'interno della rassegna 'Regista in sala', dialogando con Margherita Buy, icona del cinema italiano che presenterà al pubblico 'Volare', la sua opera prima da regista. Una carriera ricca di successi, quella della Buy, che le sono valsi sette David di Donatello, otto Nastri d'argento, cinque Globi d'oro e tredici Ciak d'oro.

In programma all’Arsenale ben tre proiezioni di 'Volare': alle 18.00 (sala storica), alle 19.00 (Sala Sammartino) e alle 20.30, quest'ultima già sold out.

In Volare Anna B. è un'attrice con una carriera avviata, un film da girare in Corea e una dannata paura di volare. L'aviofobia, ereditata dal padre come una malattia, ha condizionato la sua vita, la relazione con la figlia che vuole volare a Stanford e con la sua agente che vuole 'spedirla' oltre i confini della fiction nazionale. Abortito l'ultimo volo, (si) è costretta a terra e ai piccoli compromessi delle cose terrene. Ma capirà molto presto che giù dallo schermo non ci sono controfigure e qualche volta tocca buttarsi. Decide allora di iscriversi a un corso per aggirare le sue strategie di evitamento. Uno stage antistress per accendere i motori e finalmente decollare.