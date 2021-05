Un percorso alle pendici del Vesuvio tra canzoni più e meno note e versi sconci di poeti semisconosciuti (Ferdinando Russo, Raffaele, Petra, ecc...).

Il tutto condensato in una gustosa combinazione di recitazione e musicalità, dove la parola incompresa del dialetto trova una sua forza proprio nell' ascolto piacevole del suono che essa emana. Fonte ricca di fruizione immaginativa.

Un tentativo di porre sulla bilancia un aspetto divertente e sconcio, lascivo e un aspetto contrappuntistico drammatico, romantico; lo spettatore avrà modo durante tutto lo spettacolo di sorridere al contenuto zozzo delle poesie e subitaneamente scivolare nella plateale vena drammatica, sviscerata dalla canzone classica napoletana.

A scandire il lavoro è una sequenza di 7 capitoli "Capitali", i quali mettono alla luce temi e argomenti di attualità e non. Uno fra tutti il tema dell'Amore.

"Volgare ma non troppo" nasce da una forte esigenza di ritrovare, tramite l'uso della PAROLA, sia cantata che decantata, un contatto intimo con le radici della propria terra d'origine. Un terra ormai da anni fisicamemte lontana ma vicina nel pensiero e nell'animo.





